Carcare, il neonato Milan Club “Pino Clemente” pronto ad accogliere la coppa dei campioni

Carcare. Potrebbe essere quello vinto ad Atene nel 2007 contro il Liverpool o il penultimo di Manchester del 2003, in cui i diavoli rossoneri l’hanno strappato ai rigori alla Juventus, il trofeo di Champions League che prossimamente sarà portato a Carcare per festeggiare la nascita del Milan Club “Pino Clemente”, che in poche settimane ha già superato i cento iscritti.

La data è ancora incerta, tutto dipende dalle restrizioni in campo per l’emergenza sanitaria, ma tra i tifosi è già aria di festa perché l’Aimc, l’associazione italiana dei club rossoneri, ha confermato la volontà di far visita al paese e salutare i numerosi fans con un ospite d’onore, una delle prestigiose coppe con le orecchie del ricco palmares.

Intanto prosegue il tesseramento, al costo di dieci euro per gli adulti e cinque euro per i più piccoli. Per aderire basta contattare il numero 340/6041020 (Roberto Zunino, uno dei fondatori).