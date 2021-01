Carcare comincia la B2 battendo la Serteco Volley, coach Battistelli: “Un grande inizio di stagione”

Trasferta vittoriosa per l’Acqua Minerale Calizzano Carcare in terra genovese. Il team valligiano ha vinto la gara di apertura del torneo di B2 superando per 3 set a 1 la Serteco Volley School Genova.

Una partenza con il piede giusto, quindi, per il team di coach Battistelli sebbene il pomeriggio al PalaFigoi di Rivarolo fosse iniziato in salita. Sono state le genovesi, infatti, ad aggiudicarsi il primo set, per giunta con uno scarto importante: 25 a 14. Poi, la reazione del Carcare che non solo si è aggiudicato la gara ma ha anche fatto bottino pieno. Di misura il secondo set (25 a 22), più agevole il terzo (25 a 18) e leggermente più combattuto il quarto (25 a 20).

Le giocatrici che hanno preso parte alla vittoriosa trasferta sono state i palleggi Zunino e Rossi, le schiacciatrici Raviolo, Gulisano, Cafagno, Filippini, gli opposti Cerrato e Bellandi, i centrali Giordani, Taricco e Masi e i due liberi Torresan e Moraglio.

“Siamo partiti un po’ contratti – commenta Battistelli – e il gioco molto dinamico delle avversarie ci ha un po’ spiazzato. Dal secondo set siamo riusciti a prendere un po’ le misure e siamo riusciti a controbattere con maggior frequenza. Nel terzo e nel quarto set siamo stati perfetti difendendo moltissimi palloni e contrattaccando molto bene. Siamo felicissimi, non potevamo sperare in una partenza migliore”.