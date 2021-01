Provincia. Un 2021 all’insegna delle votazioni… Mentre si intravede la possibilità di nuove elezioni politiche per le conseguenze della crisi di governo e considerando le elezioni amministrative di maggio (salvo decreto ad hoc di proroga in autunno), nel savonese sono in programma anche le consultazioni di secondo grado per il rinnovo del Consiglio provinciale in scadenza il prossimo 27 gennaio.

Ad ora per Palazzo Nervi è già in vigore una proroga di 90 giorni, così come per altri parlamentini provinciali l’attuale Consiglio potrà restare in carica fino al 27 aprile 2021. Tuttavia, entro quella data il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri dovrà indire le elezioni.

Foto 2 di 2



A seguito di confronti e discussioni avvenute nei giorni scorsi, l’Upi – Unione Province Italiane – ha già chiesto un ulteriore slittamento, anche perché il rischio è quello di un complicato intreccio elettorale, fermo restando le diverse forme e modalità di voto stabilite per i Consigli provinciali.

Una matassa da sbrogliare, per la quale serve prima sapere se le elezioni comunali saranno davvero a maggio oppure in autunno: l’obiettivo è non creare confusione. Con questa prima ipotesi il Consiglio provinciale potrebbe essere eletto con le attuali amministrazioni e consigli comunali in carica (se viene meno la proroga per le Province), altrimenti, con amministrative a maggio e conseguente via libera alla proroga per le Province, le assemblee provinciali saranno elette con i nuovi componenti eletti nei Comuni che andranno al voto.

“Certamente una situazione non semplice per questo 2021 – afferma il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri -, attendiamo intanto riscontro dall’Upi che dovrebbe avere un confronto con il Governo già la prossima settimana, sulla base delle indicazioni che arriveranno sulle stesse elezioni amministrative”.

“E’ chiaro che, considerando anche la situazione pandemica e la campagna di vaccinazioni, auspichiamo una programmazione chiara e sicura” conclude.