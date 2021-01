Caos autostrade e lavori sulla A7, polemiche in Consiglio regionale

Liguria. “Qualcuno dovrebbe avvisare Sanna ed il Pd che al governo, fino ad oggi, ci sono loro e sarebbe il caso che iniziassero a fare qualcosa per la loro regione invece di fare ordini del giorno al solo uso di propaganda politica e social. Su Autostrade per l’Italia ormai dovrebbe essere chiaro che Pd e M5S non hanno intenzione di intervenire e vogliono lasciare le cose come stanno”. Così dichiara il presidente della delegazione di FdI in Regione Liguria Stefano Balleari circa l’OdG del consigliere Dem.

“Ormai è deciso che, fino a fine di febbraio, la A7 subirà un pesante intervento per il ripristino dei guard rail. Un lavoro che fa parte del piano decennale deciso dal MIT con i concessionari e le prefetture su cui Regione Liguria non ha minimamente competenza e può solo operare come mitigatore “Come Regione abbiamo già fatto il possibile facendo incrementare il lavoro nelle ore notturne e non possiamo fare di più – prosegue Balleari – Toccherebbe al MIT e se il Pd riuscisse a trovare 10 minuti per pensare al bene dell’Italia e della Liguria invece di garantirsi le poltrone potrebbe intervenire benissimo”.

“Ormai i liguri sono abituati ad andare in autostrada sapendo a che ora partono e non quando arriveranno, ma non per questo debbono subire tutte le decisioni di chi sino ad oggi ha dimostrato interesse solo per i conti economici e non per la sicurezza dei cittadini. Questo è il ragionamento che in casa FdI sta tenendo banco”.

“Nel 2018 abbiamo trovato strade alternative per non bloccare Genova e la Liguria. Anche oggi faremo il nostro dovere e cercheremo di tutelare gli interessi dei liguri. Al Pd ed a Sanna ricordo che se vogliono possono fare davvero qualcosa di utile senza ricorrere agli ODG da Facebook”.