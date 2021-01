Cade sul sentiero e si fa male a una caviglia: soccorso dall’elicottero

Alassio. Croce Rossa, Soccorso Alpino, pompieri e l’elicottero Grifo sono stati mobilitati per soccorrere un uomo di 65 anni che si è infortunato durante una passeggiata sulle alture di Alassio.

M.A., di Albenga, era con la moglie quando è inciampato procurandosi una sospetta frattura ad una gamba.

Per velocizzare i soccorsi è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso che, partendo da Villanova d’Albenga, in pochissimi minuti ha raggiunto l’uomo grazie alle coordinate fornite. Una volta sul posto ha issato a bordo l’infortunato per poi trasportarlo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.