Caccia, la denuncia di un lettore: “Cuccioli uccisi senza pietà e fatti rotolare giù per la montagna”

Stamattina [ieri] circa verso le 9:30 sul lato nord della montagna c’è stata una battuta di caccia che mi ha fatto assistere a delle scene davvero raccapriccianti; alcuni cacciatori con cani, attrezzature e quant’altro si sono resi responsabili di una vera e propria mattanza di cuccioli di cinghiale.

Sparavano ai piccolini senza alcuna pietà e rimorso, lasciandoli addirittura rotolare giù dalla montagna.

Quello che ho visto è a dir poco inaccettabile, con forte probabilità parliamo di gente che avrà i freezer pieni di carne a casa, persone non giustificabili che mi hanno fatto assistere ad uno spettacolo davvero da incubo.

Per non parlare del fatto che il punto della battuta di caccia disterà all’incirca un centinaio di metri dalla strada principale.

Siamo nel 2021 e di sport ne hanno inventati tanti, non c’è bisogno di fare una delle poche attività che ha come conseguenza la sofferenza degli animali, anche perchè la caccia non è uno sport, non è un hobby, è sono un atto di egoismo e crudeltà legalizzata.

Un lettore