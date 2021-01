Box e posti auto a Savona, nei primi sei mesi del 2020 prezzi stabili

Savona. Nella città di Savona i box hanno un prezzo medio che oscilla dai 15mila ai 28mila euro. La zona più cara è Villapiana, la zona più economica è Valloria e l’area limitrofa alla stazione ferroviaria. Nella fascia intermedia si collocano la Villetta e San Michele a 20mila euro, il centro, il lungomare e il porto a 25euro euro.

E’ quanto emerge dai dati relativi al primo semestre 2020 elaborati dall’ufficio studi di Tecnocasa. A livello regionale è la città che ha la minore variabilità dopo Imperia. Genova è la città che ha i prezzi più alti, con un prezzo minimo superiore al dato savonese (18mila a Pontedecimo e San Quirico) fino a un prezzo un massimo che lo supera notevolmente (48mila euro a Voltri).

Per quanto riguarda i posti auto il prezzo non è determinato, eccetto per il centro e Villapiana entrambi a 12mila euro. A Savona non è stata registrata una variazione percentuale dei prezzi dei box e dei posti auto tra il primo semestre 2020 e il primo semestre 2019.