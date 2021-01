Bormida, vigili del fuoco domano un incendio e salvano la vita a un gattino

Bormida. Intervengono per domare un incendio ma si improvvisano veterinari e salvano la vita ad un gattino rimasto intossicato. È successo stamattina a Bormida, dove intorno alle 11 è divampato un incendio dalla cucina di un alloggio di località Pian Sottano, per fortuna senza gravi conseguenze.

I vigili del fuoco del distaccamento cairese, giunti sul posto, hanno domato le fiamme e si sono presi amorevolmente cura del piccolo felino che, inizialmente, sembrava spacciato. In attesa dell’arrivo dell’ambulanza veterinaria, alcuni pompieri insieme ai militi della Croce Bianca di Carcare hanno praticato il massaggio cardiaco a Cesare, somministrandogli anche l’ossigeno, e le attenzioni sono state sufficienti per far sì che si riprendesse.

Una storia a lieto fine che, proprio da Bormida, alcuni residenti vogliono mettere in luce per “ringraziare i vigili del fuoco sempre pronti a mettere in salvo chi è in pericolo, e non solo gli umani!”