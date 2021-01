Borghetto Santo Spirito. La tradizionale Befana della Croce Bianca di Borghetto Santo Spirito non è mancata anche quest’anno.

A causa del Covid non si è potuta svolgere come gli anni scorsi in sede, così la Befana è volata direttamente nelle case dei soccorritori volontari sparsi tra Borghetto, Toirano, Boissano e Loano a portare dolci e regali ai piccoli militini e militine.

“La Croce Bianca Borghetto Santo Spirito è una delle poche realtà a livello regionale, che si basa esclusivamente sul volontariato, svolgendo servizi e emergenze non solo a Borghetto ma anche nei paesi vicini – raccontano i militi – Noi tutti confidiamo che soprattutto quest’anno la Befana possa risvegliare nei borghettini e altre persone un po’ di altruismo e solidarietà, che è la linfa vitale per associazioni di volontariato come la nostra”.