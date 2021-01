Borghetto, le piogge danneggiano l’asfalto: chiusa la strada tra via Dante e via 4 Novembre

Borghetto Santo Spirito. Cambia la viabilità nella zona di piazza Caduti sul Lavoro a Borghetto.

Le forti piogge di venerdì hanno causato gravi problemi al collegamento viario tra via Dante e via 4 Novembre a margine della piazza.

Come spiega il sindaco Giancarlo Canepa, si tratta di “un punto in cui il manto era già ammalorato e la cui sistemazione era già in calendario. Siamo stati costretti a chiudere temporaneamente il tratto interessato e ad anticipare i lavori di sistemazione che sono già iniziati e si concluderanno in un paio di giorni”.

La viabilità, in entrambi i sensi di marcia da e verso via 4 Novembre, è garantita da via Carducci e via Don Minzoni.