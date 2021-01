Borghetto. Il Forum Culturale ha completato la consegna dei 54 riconoscimenti per la partecipazione della mostra dei presepi, donando il volume di “I Survanomi di Borghetto Santo Spirito” come ringraziamento e premio simbolico. Questo evento è nato tre anni fa, riscontrando fin da subito un enorme successo che è andato via via in crescendo, toccando l’anno scorso la presenza di quasi mille visitatori.

Quest’anno si è deciso di svolgere il tutto in forma virtuale. La mostra si è svolta presso le vetrine delle attività commerciali di Borghetto. Alcuni hanno esposto lavori di terze persone, altri hanno creato un proprio angolo semplicemente mettendo la natività utilizzando anche materiali che solitamente si usano per lavorare. Tra questi il più originale è stato quello realizzato da Amelia Acconciature che ha utilizzato i bigodini per la capanna e le mollette per fare gli alberi e ancora altri utensili per le casette dei pastori.

di 32 Galleria fotografica Riconoscimenti mostra presepi a Borghetto









“L’iniziativa sui nostri canali social, in primis la pagina Facebook del Forum Culturale di Borghetto Santo Spirito e in seconda battuta il gruppo Borghetto Santo Spirito ‘Attività Idee e Bellezza’: per mezzo di quest’ultimo e pubblicazioni sui social effettuate dal Forum si è riusciti a dare massima visibilità al tutto raggiungendo anche coloro (che per colpa di varie chiusure) non sono riusciti a vedere la mostra di persona. Sicuramente vi chiederete ma allora chi ha vinto? Ma ovviamente tutti, perché non si sono arresi e tutti hanno portato un sorriso nella città. È stato bello vedere tutto il paese così unito. Tornando alla votazione digitale, il pubblico ha indicato al Forum chi verrà inserito nella locandina del prossimo anno. L’associazione ha aggiunto a quest’ultimi gli unici due presepi realizzati negli androni dei palazzi” afferma il Forum Culturale.

Ecco la classifica e coloro che saranno inseriti nella locandina della mostra dei presepi 2020/2021:

1 classificato Bulli e Pupe con il presepe realizzato da Daniela Gallotti

2 classificato Vivai Garden Michelini realizzato da Monica Caputo facente parte dello staff del vivaio

3 classificato cartoleria Cartolandia realizzato da Cinzia Vacca

4 Gastronomia Bravo.

“Con gran stupore abbiamo accettato i due presepi che sono stati realizzati negli androni di due condomini, è stata Barbara Battaglini la prima ad aderire e ciò ha interessato un altro condominio dove, Maria Basso, ha creato con materiali di recupero lasciati dal mare il suo presepe ed è stato molto apprezzato dal pubblico che ha dato un consenso molto favorevole, per la semplicità e il cuore nel riutilizzare ciò che sarebbe andato buttato, come non premiarli dando anche a loro un posto sulla locandina. Insomma è stato un gran successo per tutti e un’occasione per farsi conoscere e dare spazio alla creatività”.

“Ringraziamo di cuore anche tutti i partecipanti che hanno risposto con entusiasmo: Bar Sport, Profumeria Simonini con il presepe realizzato dalla Lega Navale Italiana sez Borghetto Santo Spirito, Bar incantesimo, B&B Fiordarancio, la Croce Bianca di Borghetto Santo Spirito, Bar Cavour e il Frutteto, le Acconciature di Amelia il ristorante La Piola la Farmacia San Carlo; Artestile Parrucchieri; Panificio Oxilia, Non solo Frutta, Agenzia Edilriviera ; Studio Immagine; il Cascinale; Calzature Pe i Pé; Pasticceria Calì ; Santi’s Caffè; 100% Arabica, Elettricità Casalinghi Bianchin e Agenzia Art Case, l’Associazione il Gumbo della Riva; Tabaccheria Dallan; La Boutique del Giornale e Agenzia Angelucci Caffeteria il mondo di Paola; Amministrazioni Mastrasso e la Macelleria Il Portighetto che ha esposto un presepe realizzato dai Bambini della ludoteca AF Amore di Fantasie, Villa Danci, Cama Tende Design; Ristorante St. George; Aro Erbe l’Erboristeria; Bar Commercio e la Profumeria Tiziana-U Rubin, Mobilificio Grasso, La Bottega panetteria Artigianale,Panetteria Artigianale del centro Storico; Zucchetta Audio e Video; C.E.A. Srl realizzato da Barbara Battaglini, Agenzia 4 Con, l’ Associazione AISA; parrucchiera La Svolta e la Macelleria Salemi, Noi per Voi Az.Agr. Arecco MClara”.

La mappa dei presepi, che quest’anno è stata digitale, è ancora visitabile, con i presepi delle due parrocchie e dell’Oratorio di Borghetto, realizzati con maestria dai parrocchiani.

“Ringraziamo in ultimo tutti i membri dell’associazione Forum Culturale che si sono dati da fare per l’organizzazione di questa mostra itinerante che ha portato un sorriso in tutto il paese” concludono gli organizzatori.