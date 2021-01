Ponente. Una vera e propria “bomba d’acqua” si è abbattuta nel savonese nel pomeriggio di oggi con un brusco peggioramento delle condizioni meteo: temporali forti e pioggia intensa hanno colpito il territorio in diverse località, causando i primi disagi.

Ad ora si registrano diversi allagamenti sulle strade comunali e provinciali, alcuni sottopassi sono stati sommersi dall’acqua e sono impraticabili: le polizie locali stanno monitorando la situazione e chiudendo alcuni collegamenti pericolosi. Pozze d’acqua si sono formate lungo diverse arterie e collegamenti stradali.

Prime segnalazioni ai vigili del fuoco per cantine e box allagati: i pompieri sono dovuti intervenire a Finale Ligure in via Lungo Sciusa, a Savona in piazza Diaz e allarme per possibili smottamenti conseguenti ai cumuli di pioggia di queste ore, come ad esempio sulla via Aurelia a Capo Santo Spirito.

A Loano le consistenti piogge hanno portato ad innalzare il livello sia del Nimbalto che del rio Casazza: “Abbiamo chiuso in via precauzionale via Bulasce ora raccomandiamo attenzione agli spostamenti perché si stanno verificando locali allagamenti! La perturbazione dovrebbe durare fino a sera” affermano dal Comune.

Le previsioni parlano di una persistente instabilità: dalla serata generale attenuazione dei fenomeni ad iniziare da ponente mentre sul centro-levante le precipitazioni andranno gradualmente esaurendosi solo nel corso della notte.

In relazione allo stato di allerta meteo massima attenzione da parte delle amministrazioni comunali, che stanno seguendo l’evoluzione della situazione maltempo. A preoccupare, naturalmente, anche i corsi d’acqua che si stanno ingrossando. In azione i volontari della protezione civile e tecnici dei Comuni.