Liguria. Anche quest’anno la Befana giungerà all’ospedale “G. Gaslini” di Genova a bordo degli storici “cinquini” del Fiat 500 Club Italia. Nonostante alcune modifiche al programma, rese necessarie dall’emergenza sanitaria in corso, uno dei più importanti e longevi appuntamenti con la solidarietà messi in campo dal Fiat 500 Club Italia si svolgerà comunque, seppur in forma ridotta.

Domani, mercoledì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, l’Italia è in zona rossa e quindi uno spostamento di mezzi e persone come quello che di consueto si genera in occasione dell’evento (con Cinquecentisti che provengono da varie zone della Liguria e dal basso Piemonte e rappresentanze da altre parti del Pese) non è possibile. Nonostante ciò, una piccola delegazione sarà presente al mattino accanto a “La Band degli Orsi” (l’organizzazione che si occupa dell’assistenza alle famiglie dei piccoli ricoverati).

L’evento vero e proprio, in forma contenuta ovviamente, si terrà domenica 10 gennaio: una rappresentanza del Club, capeggiata dal presidente fondatore Domenico Romano, si recherà all’ospedale pediatrico genovese per una cerimonia di consegna dei giocattoli al prof. Pierluigi Bruschettini, presidente de “La Band degli Orsi”.

“Per ovvie ragioni, non si potrà procedere alla consueta visita nei reparti , elemento che (con tanti volontari in costume, impegnati ad ‘interpretare’ i personaggi di fumetti e cartoon, ovviamente insieme a Befane e affini) contribuiva a rendere il momento indimenticabile e commovente, per i sorrisi suscitati nei giovani pazienti e nei loro genitori”.

La novità del 2021 sarà la diretta sulla pagina Facebook ufficiale dell’ASI, in quanto l’Automotoclub Storico Italiano, di cui il Fiat 500 Club Italia fa parte, ha voluto raggruppare gli eventi della “Befana solidale” che coinvolgono i vari sodalizi federati in tutta Italia. Il mondo del motorismo storico, infatti, è in prima linea per quanto riguarda l’impegno in campo benefico.