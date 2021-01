Albenga. I controlli della polizia locale della città ingauna hanno condotto all’arresto di un 51enne di origini marocchine, B.M., trovato in possesso di 52 grammi di cocaina purissima, dalla quale sarebbero state ricavate, una volta tagliata, circa 130 dosi per un valore di circa 5 mila euro.

L’operazione ha preso il via a seguito della segnalazione di un’auto sospetta effettuata dai comitati cittadini attivi sul territorio. La polizia locale di Albenga ha così incrociato i dati in suo possesso e quelli derivanti dalle informazioni ricevute e ha monitorato gli spostamenti dell’auto.

Foto 3 di 3





Nella giornata di oggi il veicolo è stato notato in via Dalmazia e fermato per un ordinario controllo, dati i sospetti, poi rivelatisi fondati, sulla possibile presenza di sostanze stupefacenti a bordo o in possesso dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine e con precedenti specifici in materia. Dagli accertamenti è emerso che l’uomo deteneva 52 gr di cocaina purissima e 496 euro in contanti proventi dell’attività di spaccio.

B.M. è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale di Imperia come disposto dal PM Venturi e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria competente. Il veicolo, il denaro e la sostanza stupefacente sono stati sequestrati.

“Continua a portare importanti risultati il piano Vannucci/Montan volto a coordinare e rendere sempre più incisive tutte le attività della polizia locale di Albenga – commenta l’assessore ingauno Mauro Vannucci – A testimoniarlo il fatto che siamo già al secondo arresto dall’inizio dell’anno indice, non di una maggiore criminalità, ma bensì di una efficace attività di controllo”.

“I risultati che stiamo ottenendo sono il frutto di un grande lavoro svolto da polizia locale, forze dell’ordine e comitati di cittadini indispensabili nel segnalare eventuali situazioni sospette.

Siamo fieri dell’operato della polizia locale di Albenga consapevoli che la guardia deve rimanere sempre alta, cosa che i nostri agenti stanno facendo senza tralasciare o trascurare nessun settore di competenza” conclude.

Aggiunge il sindaco Riccardo Tomatis: “Faccio i complimenti per il lavoro svolto alla polizia locale di Albenga. Interventi come questo sono molto importanti perché vanno alla radice dello spaccio al dettaglio e quindi possono rallentare il mercato degli stupefacenti.”