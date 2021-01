Ata Savona, all’asta 20 posti auto: avviso pubblico per la vendita

Savona. Ata Spa vende tramite asta pubblica 20 auto scoperti situati nel piano strada nell’area tra via San Michele e via Servettaz, nella zona ex parco Doris di Savona, a meno di 200 metri dal mare.

“L’obiettivo – spiega Gianluca Tapparini, amministratore unico ATA Spa – è quello di rendere disponibili questi posti auto, destinabili ad uso privato o professionale, alle migliori condizioni economiche possibili, lasciando aperta la possibilità di agevolazioni per acquisti cumulativi interessanti per aziende, categorie ed associazioni”.

Uno specifico avviso pubblico disciplina modalità e condizioni di partecipazione all’asta pubblica con un’importo di base asta fissato a 15.500 euro per i posti auto “standard”, con superficie di circa 9 mq, e a 19.800 euro per i posti auto “medium”, con superficie di 11 mq.

Le offerte possono essere presentate per uno o più posti auto, con la possibilità di sconti per acquisti multipli.

I soggetti interessati potranno richiedere informazioni e effettuare il sopralluogo degli spazi con apposita richiesta tramite posta elettronica a postiauto@ataspa.it oppure telefonando al 3357868371, dal lunedì al venerdì dalla 10.00 alle 12.00.

Le domande corredate della documentazione richiesta vanno presentate entro e non oltre le ore 12 del 22 febbraio 2021, ad Ata S.p.A. – Ufficio protocollo, via Caravaggio 13 – 17100 Savona, come specificato nell’apposito bando disponibile con tutte le informazioni sul sito di Ata Spa www.ataspa-multiservice.com/avvisi-bandi/avvisi-bandi-in-corso/.