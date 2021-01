Art. Uno Savona: eletto il nuovo esecutivo provinciale

Savona. Dopo aver rinnovato l’allenza con il Pd in vista delle prossime elezioni amministrative, proseguendo la linea politica avviata con le scorse regionali, l’assemblea degli iscritti di Art. Uno Savona, convocata nel pieno rispetto delle normative anti-pandemia Covid19 sulla piattaforma Zoom, ha eletto i componenti del nuovo esecutivo provinciale: la decisione è stata presa anche a seguito del nuovo incarico nel coordinamento regionale di Simone Anselmo, già coordinatore provinciale del partito a Savona.

I componenti eletti sono: Simone Anselmo coordinatore provinciale Art. Uno Savona, Ilaria Pietropaolo, Antonio Bisceglia e Bruno Larice.

“I compagni eletti avranno il compito di rappresentare il partito a livello provinciale e seguire le prossime elezioni amministrative, in cui Art. Uno presenterà proprio candidati nei tre comuni più grandi della nostra provincia in cui si andrà al voto” afferma lo stesso Anselmo.

“Durante la serata Art. Uno ha presentato il proprio contributo programmatico definito “Progetto per Savona”, il quale è stato inviato al Partito Democratico e al Patto per Savona per avviare un confronto sulla visione di città” conclude.