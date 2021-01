Aprono l’inferriata con la chiave bulgara e rubano i ricordi di una vita: ladri in azione alla “Ravezza” di Celle

Celle Ligure. Un orologio, una collana d’oro e degli orecchini. Questo il bottino dei malviventi che ieri, tra le 9 e le 10 e mezzo, si sono intrufolati in un appartamento di via Ravezza.

“Hanno rubato l’orologio d’oro di mio marito. Un valore affettivo che non ha prezzo”, dice avvilita la signora cui non hanno portato via soldi, ma preziosi che rappresentano ricordi di una vita.

“Sono entrati dall’ inferriata nonostante fosse stata chiusa. Senza forzare la serratura – ci racconta – hanno usato probabilmente una chiave bulgara. Hanno poi richiuso con la mia chiave e l’hanno gettata nel cestino vicino casa”.

Una violenza per la signora che tanto teneva a quei preziosi e potenzierà la sicurezza dell’abitazione installando un impianto d’allarme e telecamere.

C’è apprensione in tutto il paese, anche perché i residenti raccontano che pochi giorni fa girava un camion bianco con a bordo due uomini che hanno chiesto a più persone se avevano ferro da vendere. Un episodio che, alla luce di quanto successo, desta ancora più ansia.