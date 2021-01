All’istituto Patetta di Cairo il corso di manutenzione e assistenza tecnica

Il corso MAT (Manutenzione Assistenza Tecnica) è indicato per tutti coloro che da sempre hanno la spiccata tendenza a risolvere ogni piccolo problema di tipo meccanico, ma anche tecnologico e sicuramente impiantistico.

Se riparare motori, aggiustare impianti elettrici, “sporcarti le mani” con olio e grasso nelle più diverse operazioni di aggiustaggio, sono le tue passioni allora questo è il corso pensato apposta per te.

Ma la passione, da sola, non basta. E soprattutto la passione non è sufficiente per entrare a pieno titolo nel mondo del lavoro. É necessario formarsi in modo adeguato, acquisire le competenze necessarie per diventare tecnici seri e professionali in grado di operare in tutti i principali settori produttivi riguardanti la meccanica e l’impiantistica.

La finalità del corso MAT è proprio questa: formare lo studente attraverso conoscenze teoriche sperimentate praticamente attraverso innovative attività laboratoriali e successivamente presso le aziende manifatturiere del territorio durante i periodi di ASL.

Le discipline professionalizzanti che proprie di questo percorso di studi sono: Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni per tutti gli anni di corso, Tecnologia Meccanica e Applicazioni, Tecniche di manutenzione, Applicazioni di Elettrotecnica ed Elettronica. Una volta diplomato le possibilità lavorative sono svariate e diverse: dall’operaio qualificato, al meccanico di automobili e motocicli, l’installatore di impianti, operatore di macchine utensili, manutentore di apparecchiature elettriche e termiche, magazziniere, saldatore.

Il diploma ti permetterà inoltre di partecipare ai concorsi pubblici e in ultimo, ma sicuramente non per minore importanza, di proseguire gli studi e accedere all’università.

Per maggiori informazioni su questo indirizzo o sull’istituto Patetta consultare il sito web dell’istituto.