Savona. Torna il sereno sul savonese dopo l’allerta meteo di ieri. L’immagine radar e quella satellitare mostrano la Liguria con ampie schiarite e qualche residua debole precipitazione. “I livelli idrometrici dei torrenti sono tutti in lenta discesa – fa sapere Arpal – ad Aulla alle 4.29 superato il secondo livello di guardia, mentre ad Ameglia Foce la piena della Magra è transitata alle 5.59 poco sopra al primo livello”.

Ragguardevoli le cumulate, che nelle ultime 24 ore hanno superato i 100 mm di pioggia in numerosi pluviometri su tutto il territorio regionale. La neve è caduta soprattutto nell’entroterra savonese, con 20 cm sul Monte Settepani, 8 cm a Dego e 4 cm a Ferrania. La temperatura minima è stata registrata proprio sul monte Settepani con -3.7, venti in calo ma ancora sostenuti: a Fontana Fresca 93.2 km/h alle 4.20.

E nonostante il clima sia ritornato clemente, la giornata odierna prosegue con un avviso meteo per mareggiata intensa. Fortunatamente però interesserà la zona C, ovvero la costa ligure di levante. Sul savonese è comunque attesa una mareggiata, causata dai venti forti che, sul ponente, raggiungeranno in serata valori di burrasca con raffiche fino a 75 km/h.