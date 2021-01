Liguria. Come da previsioni, ha nevicato in abbondanza e continua a nevicare nell’entroterra della provincia di Savona.

Nella galleria di immagini, è possibile vedere la situazione a Dego e Rocchetta di Cairo, coperte da diversi centimetri di neve.

di 17 Galleria fotografica Nevica ancora nell'entroterra savonese









Come rilevato dal Centro Limet, nella notte precipitazioni via via più diffuse ed intense hanno interessato soprattutto il settore centro-orientale con nevicate abbondanti (anche oltre i 50 cm) nelle aree interne; mentre sulla costa abbiamo avuto e stiamo avendo piogge a tratti intense, anche se tra la notte e le primissime ore del mattino si è visto qualche fiocco misto a pioggia lungo i litorali posti tra Savona e Genova. La ventilazione è sostenuta dai quadranti settentrionali sul centro-ponente, più debole di direzione variabile a levante.

Le temperature minime sono calate rispetto a ieri; sulla costa i valori del mattino sono compresi tra +1 gradi e +8 gradi, mentre nell’interno tra -6 gradi e +2 gradi. Ecco i valori minimi registrati dalla nostra rete di monitoraggio nei 4 capoluoghi di provincia: a Genova: +2.4 gradi, a Savona: +2.7 gradi, a Imperia: +6.3 gradi, a La Spezia: +7.3 gradi.

Nel corso delle prossime ore continuerà a piovere lungo l’intera fascia costiera, mentre nevicherà abbondantemente oltre i 400-500 metri nelle aree interne centro-occidentali, oltre i 900-1000 metri a levante; a fine evento sono attesi accumuli elevati su tutto l’entroterra Ligure. Le temperature massime sono attese in aumento, prevediamo valori compresi tra 4°C e 11°C lungo la costa e tra -2°C e +4°C nell’entroterra. Venti moderati o forti da nord sul centro-ponente, da sud-est a levante. Mare molto mosso, localmente agitato ed incrociato al largo.

Ecco termini dell’allerta meteo prorogata ieri da Arpal:

Zona A Comuni interni (ponente regionale): GIALLA fino alle 15 di sabato 2 gennaio. Zona B (centro regione): Comuni interni: ARANCIONE fino alle 15 di sabato 2 gennaio, poi GIALLA fino alle 18. Comuni costieri: GIALLA fino alle 15 di sabato 2 gennaio. Zona C (levante regionale, comuni interni): GIALLA fino alle 15 di sabato 2 gennaio. Zone D (bacini padani di ponente): ARANCIONE fino alle 15 di sabato 2 gennaio, poi GIALLA fino alle 18. Zone E (bacini padani di levante): ARANCIONE fino alle 15 di sabato 2 gennaio, poi GIALLA fino alle 18.