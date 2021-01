Allarme truffatori ad Albenga, Pallaro: “Tentano di entrare in casa con la scusa di averci abitato”

Albenga. Allarme truffatori ad Albenga. A lanciarlo è Angelo Pallaro, portavoce dei “Cittadini Stanchi” e referente del gruppo di Controllo di Vicinato.

“Due individui – spiega Pallaro – hanno suonato al mio campanello chiedendo di entrare in casa e spiegando, al di là della porta chiusa, che loro un tempo abitavano in quell’appartamento e volevano rivederlo”.

Pallaro non si è fatto ingannare: “Non solo non ho aperto la porta e ho intimato di andarsene, ma mi sono subito attaccato al telefono per avvisare i carabinieri e la polizia locale, nella concreta preoccupazione che queste due persone, con questo tipo di scusa, riescano a fare breccia e convincere qualche anziano ad aprire loro la porta per poi derubarli”.

“Infatti mi sono sembrati visibilmente agitati e presumibilmente tossicodipendenti. Fate attenzione”, conclude Angelo Pallaro.