Albissola Marina. “Terminati i lavori realizzati mesi fa in località Galaie ad Albissola – su via delle Industrie, continuazione di viale Faraggiana – con una nuova viabilità, nuovi parcheggi, giardinetti, molte piante e un nuovo sistema di illuminazione: tutto molto bello, ma ci sono alcune note che stonano. Nella zona ristrutturata è stata realizzata un’area camper, fantastico, ma il problema è che confina con il deposito della spazzatura.

Ad agosto i camperisti non dico gli odori, i miasmi, la puzza che sentivano. Mio fratello, con camper, moglie e figli è scappato. A questo punto mi domando, è mai possibile creare un’area camper confinante con un deposito della spazzatura?

Inoltre, sempre nei pressi della stessa area è presente un lampione colpito presumibilmente da qualche mezzo pesante e ora è piegato in modo pericoloso. Sono 15 giorni che il lampione si trova in quella situazione nonostante io abbia chiesto l’intervento di sistemazione. Mi auspico che presto il lampione venga aggiustato per evitare possibili danni soprattutto a persone, considerando che la zona è spesso frequentata“.

Alessandro Santelli