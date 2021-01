Albissola Marina. Con l’installazione del cantiere mobile lungo viale Faraggiana ad Albissola Marina, si dà avvio alla prima fase dei lavori per la riqualificazione della zona con nuovi marciapiedi e un’area verde confinante tra il tratto di via Donizetti e via Leoncavallo.

“Il progetto di rifacimento dei tratti di marciapiedi esistenti – come afferma l’assessore Luigi Silvestro – si pone come obiettivo il miglioramento della viabilità pedonale lungo viale Faraggiana, sia dal punto di vista estetico che funzionale. Pertanto, i due tratti di marciapiedi da eseguire saranno uniformati a quelli già realizzati nei precedenti lotti e l’area verde esistente verrà completamente ridisegnata con la piantumazione di nuove alberature e nuove essenze, in modo che, oltre a migliorarne la qualità estetica se ne ampli l’utilizzo funzionale. Verranno inoltre collocati nuovi arredi urbani, nuovi lampioni e una fontanella dell’acqua, oggi mancante”.

I nuovi marciapiedi verranno realizzati usando gli stessi criteri dei primi due lotti già riqualificati, sia per quanto riguarda il materiale utilizzato (blocchetti vibro compressi, cordoli in cls prefabbricati), sia per quanto riguarda le soluzioni funzionali (scivoli per persone con disabilità, varchi veicolari). Per quanto riguarda il confine tra l’area di pertinenza del civico n. 67 e l’aiuola comunale ad essa prospiciente, verrà abbattuto il muro di confine pericolante e ne verrà costruito uno simile in c.a., ripristinando la porzione di rampa che dovrà essere demolita per costruire la nuova fondazione. Il tratto prospiciente i civici nn. 78/80, 82/84, 86 (lato monte del viale) inoltre sarà lievemente ampliato in modo da raggiungere la larghezza di m 1,50.

Del dettaglio, gli interventi complessivi prevedono:

– Allestimento di cantiere per fasi successive, con opere di protezione di tutto ciò che deve essere

conservato ed interventi segnaletici per regolare il traffico veicolare e i cambiamenti di percorrenze

pedonali in seguito ai lavori.

– Taglio delle alberature obsolete e/o pericolose, con rimozione completa delle relative ceppaie, inclusa la rimozione delle vecchie ceppaie rimaste in sito ed interferenti coi lavori.

– Demolizioni, rimozioni, scavi, trasporto e smaltimento in discarica autorizzata dei materiali risultanti dai marciapiedi esistenti e dalle essenze vegetali rimosse.

– Rifacimento di tratti di tubazioni, pozzetti e caditoie laddove interferenti con i lavori e/o nel caso di

presenza di parti ammalorate.

– Demolizione e rifacimento in c.a. del muro di sostegno a confine tra aiuola e civico n. 67.

– Posa di sottofondi in cls con rete elettrosaldata per le nuove pavimentazioni e a protezione di condotte e tubazioni esistenti.

– Nuove pavimentazioni in blocchetti di cls antichizzati vibro-compressi, con cordoli in elementi

prefabbricati di cls e tutti gli altri manufatti ed opere necessarie, incluso il riempimento con sabbia degli interstizi.

– Nuove alberature (Peri da Fiore) da disporre lungo i marciapiedi a sostituzione e/o completamento di quelle rimosse e realizzazione di nuovo impianto di irrigazione per le nuove zone a verde.

– Rifacimento delle aiuole nell’area verde esistente con inserimento di nuove essenze vegetali e impianto di irrigazione.

– Rifacimento di tratti dell’impianto elettrico e di illuminazione, con installazione di nuovi pozzetti, cavidotti in tubo corrugato, nuovi lampioni a led per l’illuminazione pubblica.

– Inserimento di nuovi elementi di arredo (panchine, cestini, elementi vibro compressi a protezione alberi) completerà il nuovo arredo urbano, la piccola novità dell’installazione di una fontanella elemento finora mancante lungo tutto il viale e utile a fornire un punto di accesso all’acqua per i pedoni .

La progettazione, la direzione lavori e il coordinamento per la sicurezza sono stati affidati in esterno agli architetti albissolesi Anna Pisani e Danilo Demi dello Studio Archipaes & Partners. I lavori sono stati aggiudicati tramite gara d’appalto alla ditta Edilge Costruzioni Srl di Genova. Il relativo contratto d’appalto prevede un importo dei lavori pari a 100.241 euro. La durata dei lavori è prevista in 90 giorni lavorativi.