Albissola Marina. Incidente stradale pochi minuti fa sull’Aurelia ad Albissola Marina, all’incrocio con via Verdi (altezza dell’Hotel Garden).

Secondo quanto appreso, si è verificato uno scontro tra un’auto (una fiat Punto) ed una bici, le cause sono in via di accertamento. Nell’impatto tra i due mezzi ad avere la peggio è stato il ciclista, caduto a terra dopo l’urto con la vettura. E’ stato portato in codice rosso all’ospedale San Paolo, ancora non si hanno notizie sulle sue condizioni,

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Oro di Albissola e della Polizia Locale.