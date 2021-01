Albenga. È avvenuto intorno alle 14.30 di questo pomeriggio l’incidente che ha coinvolto un uomo di 69 anni a bordo della sua auto, una Citroen C3.

L’episodio si è verificato ad Albenga, in via Dalmazia, dove il conducente – per cause ancora da accertare – si è schiantato contro un albero presente a bordo strada.

L’uomo è stato subito soccorso dai militi della Croce Bianca di Albenga e dall’automedica. I soccorritori hanno tentato di rianimarlo per diversi minuti, ma purtroppo il 69enne non ce l’ha fatta.

Secondo quanto riferito, alla base dello schianto potrebbe esserci un malore che avrebbe colpito l’uomo mentre era alla guida del veicolo. Sul posto per i rilievi del caso sono subito giunti anche i carabinieri e gli uomini della polizia locale ingauna.