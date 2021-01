Albenga, Paola Calleri (CIA) entra a far parte del comitato locale del turismo

Albenga. Con provvedimento di nomina del 18 gennaio 2021 il sindaco Riccardo Tomatis, previa acquisizione delle designazioni delle associazioni locali di categoria, conferma quali membri del Comitato Locale Turismo: Mauro Calvi in rappresentanza della FAITA Liguria (Federazione delle Associazioni Italiane dei complessi turistico-ricettivi all’aria aperta); Mario Saccone in rappresentanza dell’Associazione Parchi per Vacanze Liguri; Alessandro Ancona in rappresentanza dell’Unione Associazione Albergatori della Provincia di Savona (UPA SV). E si arricchisce di una nuova figura quella di Paola Calleri in rappresentanza della CIA.

Afferma il vicesindaco Alberto Passino: “Il CLT di Albenga, che si rinnova dopo un 2020 difficile, si arricchisce ulteriormente con la nomina di Paola Calleri delegata dalla Confederazione Italiana Agricoltori a rappresentare un’importante realtà per il Comune di Albenga come quella degli agriturismi, binomio che lega il turismo al nostro territorio, storicamente agricolo e vocato alla produzione di eccellenze enogastronomiche.

Il CLT si riunirà già lunedì prossimo, per continuare a portare avanti progetti, proposte e la collaborazione sia con l’Amministrazione che con SL&A di Stefano Landi e associati, azienda incaricata di studiare un piano di marketing turistico territoriale nel 2021 per il Comune di Albenga”.

Sottolinea il sindaco Riccardo Tomatis: “Il CLT è una realtà che dà molto in termini di idee e proposte alla nostra Amministrazione e con la quale abbiamo sempre lavorato in piena sintonia riuscendo a realizzare importanti iniziative ed eventi. Nel dare il benvenuto a Paola Calleri auguro a tutti i membri del CLT un buon lavoro.”