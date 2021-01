Albenga, nuova sede per “Cambiamo!”. Vaccarezza: “Spazio aperto e di dialogo con i cittadini”

Albenga. “Amici ci siamo quasi, tra pochi giorni saremo di nuovo operativi ad Albenga”. L’annuncio del coordinatore regionale di Cambiamo! Angelo Vaccarezza.

“Nuova sede, nuovo entusiasmo, per quello che, grazie a Voi è diventato il primo partito della Liguria” aggiunge il capogruppo in Regione.

“In tutti questi anni, la nostra priorità è stata sempre la presenza sul territorio; il nostro cammino, nonostante il difficile momento sanitario e sociale, non si è mai interrotto”.

“In primo piano, sempre il dialogo, il confronto, l’ascolto delle vostre idee e dei vostri bisogni”.

“Questo spazio sarà dedicato proprio a Voi, a tutti coloro che in noi credono e perché no, anche a chi nutre dubbi, che speriamo di fugare, con il nostro lavoro, con il nostro impegno. Per la Liguria, per i Liguri, sempre” conclude.