Albenga, muore improvvisamente il direttore della casa di cura San Michele Mario Vella

Albenga. E’ mancato improvvisamente all’età di 76 anni il dottor Mario Vella, storico direttore sanitario della casa di cura San Michele di Albenga.

A rimanere sconvolti dalla scomparsa dell’uomo, oltre i famigliari, il personale della clinica che è espresso così: “I medici ed i professionisti della casa di cura San Michele piangono l’improvvisa scomparsa del loro direttore Dr. Mario Vella”.

Il professor Nicola Nante, azionista della clinica San Michele commenta così la notizia: “Era una persona che aveva avuto una carriera pubblica molto importante. Era stato direttore sanitario a Santa Corona a Pietra Ligure e a Cuneo dove è poi andato in pensione. Alla clinica San Michele è arrivato quando allora era di proprietà del dottor Giorgi. Quando anni fa ho rilevato la clinica gli ho chiesto di restare. Lo ricordo come un grande professionista che a domanda sapeva rispondere e non c’era problema che non sapesse risolvere”.

I funerali del noto medico avranno luogo in forma privata venerdì 8 alle ore 11 nella Basilica di San Nicolò a Pietra Ligure. Seguirà la cremazione.