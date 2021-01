Albenga, la Uildm cerca giovani per il servizio civile universale 2021

Albenga. C’è tempo fino al prossimo 15 febbraio per presentare la propria richiesta di adesione al bando per il servizio civile universale 2021: alcuni posti sono messi a disposizione anche dalla Uildm di Albenga.

La sezione cittadina dell’Unione italiana per la Lotta alla Distrofia Muscolare sta conducendo una particolare promozione del bando divulgando informazioni dettagliate su cosa prevede e in quali attività consiste. In particolare, la Uildm di Albenga ha la possibilità di inserire nella sua organizzazione quattro giovani, di età compresa tra 18 e 28 anni.

La Uildm Nazionale è stata fondata nel 1961 per sostenere e migliorare la qualità della vita delle persone affette da malattie neuromuscolari, invalidanti e progressive, impegnandosi anche in molteplici azioni che mirano all’inclusione sociale di tali soggetti. E questo spesso è possibile grazie alla partecipazione ai progetti da parte dei volontari, soprattutto i giovani impiegati nel Servizio Civile universale.

Le candidature vanno presentate entro l’15 febbraio alle 14 attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Ulteriori informazioni presso i siti www.quantoseiutile.it oppure www.uildm.org o contattando la sede Uildm uildm.albenga@gmail.com che provvederà a inviare materiale informativo e dare informazioni per la compilazione.