Albenga. Ha inaugurato ufficialmente ieri, giovedì 7 gennaio, il nuovo supermercato Pam Local di via Martiri della Libertà 37-39 ad Albenga. Il nuovo store vede la luce grazie alla partnership con il Gruppo Ferraro con cui il franchising collabora già dal 2018.

“Dopo l’esperienza di Alassio – afferma Jacopo Ferraro del Gruppo Ferraro – non vediamo l’ora di riproporre questo format innovativo, pratico e veloce all’interno del comune di Albenga, una realtà che negli ultimi anni ha saputo reinventarsi completamente a livello economico e urbanistico dando nuovo slancio all’attrattiva turistica del paese. E’ stata una delle principali ragioni che ci ha spinti ad investire sul territorio ingauno e per questo rivolgiamo i più sinceri complimenti all’amministrazione, ai commercianti e a tutti i cittadini di Albenga, nella speranza di poter rappresentare un valore aggiunto all’offerta economica della città”.

“Tengo inoltre ad sottolineare che siamo stati maniacali nell’osservanza delle misure preventive anti-Covid a garanzia della sicurezza del negozio e della nostra clientela; troverete un ambiente sempre correttamente igienizzato, le giuste distanze e una segnaletica chiara ed evidente”.

“Siamo felici di questa nuova apertura in una regione come la Liguria dove la nostra insegna è sempre più presente ed apprezzata dai consumatori – afferma Riccardo Martinelli, direttore operativo di Pam Franchising – Con il partner Gruppo Ferraro abbiamo instaurato una proficua collaborazione iniziata nel 2018 e nella quale crediamo molto. Il format Pam local sta riscontrando sempre maggior gradimento da parte dei nostri clienti ai quali vogliamo offrire un’esperienza di spesa di qualità in totale sicurezza garantita grazie alla riprogettazione interna degli spazi, da una comunicazione chiara ed efficace e dalla formazione del nostro personale.”

Il nuovo punto vendita è aperto con orario continuato, sette giorni su sette, dalle 7 fino alle 21. E’ inoltre attivo un servizio di consegna a domicilio.