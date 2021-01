Albenga, il sindaco (e medico) Tomatis riceve la prima dose di vaccino anti-Covid: “Vaccinarsi scelta di responsabilità”

Albenga. Oggi il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, nella sua qualità di medico, ha ricevuto la prima dose del vaccino anti Covid-19 senza riscontrare alcun effetto collaterale.

Al fine di sensibilizzare tutti i cittadini dichiara: “Invito tutti coloro che ne avranno la possibilità, quando sarà il momento, a vaccinarsi”.

“Vaccinarsi è una scelta di responsabilità a tutela della salute non solo propria, ma anche di coloro che, per problemi legati a particolari stati di salute, non possono farlo. È, inoltre, una scelta di responsabilità civica perché solo vaccinandoci riusciranno a migliorare tutti quei parametri statistici e clinici che vengono valutati dal Governo per scegliere quali e quanti tipi di restrizioni adottare”.

“Chi non si vaccina non solo mette a repentaglio la propria salute e rappresenta un costo sanitario aggiuntivo qualora si ammali, ma mette anche a rischio l’intera economia non consentendo, con la sua scelta, una ripresa in tempi brevi della stessa”.