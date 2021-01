Albenga, dalla Regione 4,5 milioni per interventi di messa in sicurezza del territorio

Albenga. Oltre 4 milioni e 400 mila euro in arrivo ad Albenga per la realizzazione degli interventi di ripristino necessari in seguito ai danni derivanti dal maltempo e per la messa in sicurezza del territorio.

Tre gli interventi in programma: il secondo stralcio del progetto moli, la manutenzione straordinaria dell’argine dissestato del torrente Arroscia e la sistemazione dell’argine Lungocenta Croce Bianca.

“Il fatto che questi interventi siano stati inseriti nelle opere finanziate è particolarmente importante per il nostro territorio – dichiara il sindaco Riccardo Tomatis – Per quel che concerne il ripristino dell’argine sinistro del fiume Centa oggetto del cedimento avvenuto lo scorso ottobre, ricordiamo che come amministrazione ci siamo prontamente attivati per la messa in sicurezza della zona attraverso nostre risorse. La situazione di pericolo concreto ed imminente per la Città non ci permetteva di aspettare tempi più lunghi, pertanto, sempre in contatto diretto con la Regione competente per materia, ci siamo attivati. Abbiamo scelto un intervento che andava a salvaguardare l’argine esistente sia per poter garantire più velocemente la sicurezza dell’area, sia per agevolare la realizzazione dell’opera definitiva da parte della Regione che, da subito, si è presa l’impegno di effettuare il ripristino in tempi rapidi”.

“Ci riteniamo soddisfatti anche per il finanziamento del secondo stralcio del progetto moli a protezione della nostra costa – continua il primo cittadino – Ricordiamo che sono già iniziati i lavori relativi al primo lotto che prevede il prolungamento dei pennelli esistenti oltre ad un ripascimento strutturale consistente. Infine importantissimo il ripristino dell’argine del torrente Arroscia, intervento lungamente atteso e che finalmente potrà essere realizzato”.

“Attraverso i nostri uffici comunali, che ringrazio sempre per la massima disponibilità e professionalità che dimostrano quotidianamente, continueremo a seguire da vicino questi interventi” conclude Tomatis.