Albenga, Ciangherotti: “Dov’è finito il punto-tamponi del parcheggio dell’autostrada?”

Albenga. Il punto-tamponi nel parcheggio del casello di Albenga è “sparito”. A segnalarlo il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale Eraldo Ciangherotti.

“Con questa mattina ho fatto il mio cinquecentesimo tampone rapido nasofaringeo da quando è scoppiato il Covid. Mentre oggi vado a domicilio da un mio paziente, scopro che, dal parcheggio subito all’uscita dell’autostrada di Albenga, è sparito improvvisamente il punto per esecuzione tamponi in modalità drive-through e chi oggi, per una qualche ragione, sospetta di essere Covid positivo, deve recarsi a Quiliano per sottoporsi al tampone molecolare”.

“Abbiamo un ospedale Covid ad Albenga e, senza alcun preavviso, come i ladri di notte, ci viene tolto, in città, il servizio ‘tampone drive through’ dell’ Asl2 savonese a disposizione della vallata che conta oltre 60 mila abitanti. Senza più parole, solo il massimo della rabbia mista a tanta delusione”.

L’annuncio della sua apertura era stato dato nei primi giorni di novembre ed ora è laconico il breve commento del sindaco Riccardo Tomatis, che così spiega la “scomparsa” del punto-tamponi: “È terminato il periodo di convenzione tra Asl e la Marina militare”.

Ma sul sito di Asl2 il punto-tamponi vicino al casello autostradale di Albenga è ancora presente. C’è da auspicare, data la sua importanza, che la convenzione venga rinnovata con una proroga o che ufficializzata la riattivazione del servizio.