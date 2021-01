Albenga. Dopo una prima denuncia raccolta da IVG.it sembra che il problema non sia stato risolto, anzi la situazione sarebbe persino peggiorata: ad Albenga è allarme per le deiezioni canine che stanno proliferando in via dei Mille, in viale Martiri della Libertà e ora perfino sulle panchine del lungomare ingauno.

“L’intasamento di cacche” come raccontano e denunciano gli esercenti albenganesi, sta raggiungendo livelli insopportabili e stanno aumentando il forte disappunto da parte dell’associazione dei commercianti.

“Il degrado e la sporcizia sono addirittura aumentati in questi giorni di festività, sempre nella zona a partire dalla stazione fino ad arrivare alla posta”.

“Siamo costretti ancora una volta a denunciare questa situazione che rappresenta un pessimo biglietto da visita per i clienti, costretti a fare lo slalom tra le deiezioni canine per non sporcarsi. I nostri sforzi per rialzarsi da questa crisi sono resi vani da un contesto poco gradevole: l’inciviltà e la maleducazione di alcuni possessori di cani non è più accettabile” aggiungono.

Per questo è già stato avvisato l’assessore competente e dopo il 6 gennaio è stato chiesto un incontro urgente con il sindaco Riccardo Tomatis per trovare una soluzione definitiva al problema.

“Se sensibilizzare chi deve provvedere alla pulizia e alla rimozione delle deiezioni non serve più chiediamo allora altre misure adeguate” concludono i commercianti.