Alassio, sopralluogo sul Muretto: la prossima settimana partono i lavori di consolidamento

Alassio. “La prossima settimana, condizioni meteorologiche permettendo, partiranno i lavori di consolidamento del Muretto di Alassio. E’ il simbolo della nostra città e sicuramente consideriamo una priorità mantenerlo al meglio”. Così il sindaco di Alassio Marco Melgrati annuncia l’imminente intervento per la salvaguardia del Muretto, la cui stabilità negli ultimi anni è stata messa a dura prova dalle radici delle siepi e degli alberi dei giardini soprastanti.

Si interverrà dal lato dei giardini, con scavo, consolidamento e, nel contempo, salvaguardia delle siepi e delle piante. “E’ un intervento coordinato tra il settore lavori pubblici e quello del verde – spiega il sindaco – ma che ha richiesto più tempo del previsto per poter essere cantierizzato, a causa delle necessarie verifiche della soprintendenza. Non dimentichiamoci che si tratta di una zona monumentale e che a tutti gli effetti il Muretto è un bene artistico prioritario per la nostra città”.

“Nessun timore per le piastrelle e le firme dei vip – spiega subito Franca Giannotta, assessore ai lavori pubblici – si interverrà dal lato opposto, quello dalla parte dei giardini pubblici. Attraverso uno scavo si arriverà al muretto per procedere con il consolidamento della struttura”.

“Interverremo anche sulle piante – aggiunge Alessandra Aicardi, consigliere al verde pubblico – con la ferma volontà di salvare sia la siepe di pitosforo, sia gli alberi di carrubo”.

“Insieme al dottore forestale valuteremo in corso d’opera il da farsi. Le piante sono sane e si potrà intervenire sulle radici per indirizzarne la crescita affinchè il problema non abbia a riproporsi. Un’altra promessa mantenuta”, conclude il sindaco.