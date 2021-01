Alassio prepara San Valentino: via al concorso della più bella lettera d’amore e dello scatto d’amore più bello

Alassio. Sul Muretto di Alassio si sono incrociate centinaia, migliaia di storie: leggende e storie vere quelle di artisti, di sportivi, di uomini e donne di cultura e di grande notorietà. E storie d’amore. Le statue degli innamorati e della cicogna propiziatorie di matrimoni e nascite, i lucchetti, gli innamorati di Peynet. Il Muretto non era più “soltanto” quello dei Vip e dei loro autografi su mattonelle variopinte. Era il Muretto degli Innamorati. Ai tempi c’era ancora chi affidava a carta e penna i propri sentimenti, e quella di imbucare lettere d’amore nella cassetta collocata sul Muretto era naturalmente diventata un’usanza che vive ancora oggi attraverso il “Concorso della Più Bella Lettera d’Amore”.

“E’ una tradizione che è nata spontaneamente – commenta Angelo Galtieri, vice sindaco e assessore al turismo del Comune di Alassio – ma che, nel tempo, le amministrazioni comunali che si sono succedute hanno cercato di assecondare e sviluppare, arrivando a registrare il marchio di ‘Alassio Città degli Innamorati’. Il concorso è la punta di un iceberg di un comune sentire che porta ogni anno centinaia di coppie davanti alla statua degli innamorati e a chiudere il loro lucchetto intorno a un altro simbolo, che è quello dei pesci che si baciano. La più bella lettera d’amore, e, novità di questa stagione, nella quale è difficile spostarsi da un comune all’altro, anche ‘Lo Scatto d’Amore più Bello’, è un voler dare voce ai numerosi messaggi, alle immagini e ai ricordi che tanti innamorati di Alassio e dell’amore ci vorranno mandare”.

Riparte così, anche quest’anno, il concorso della lettera d’amore più bella e dello scatto fotografico più suggestivo, espressione di un autentico sentimento.

“In piazza della Libertà – aggiunge Galtieri – dal 6 al 21 febbraio torneranno le gigantesche lettere tridimensionali a comporre la scritta ‘Love’ e un grande cuore luminoso sotto il quale poter scattare fotografie suggestive. Il palazzo comunale sarà illuminato su tre lati con videoproiezioni a tema in un immaginario percorso degli innamorati. Nel frattempo nei prossimi giorni si terranno i primi sopralluoghi per la ristrutturazione del Muretto che in alcuni punti subisce la pressione delle radici delle alberate soprastanti”.

Sul portale Visitalassio, sui social del Comune di Alassio e sulla pagina Facebook “Alassio Città degli Innamorati” nei prossimi giorni saranno pubblicati i regolamenti per partecipare al concorso che ovviamente si concluderà il 14 febbraio in occasione di San Valentino. Ai vincitori dei concorsi il Comune di Alassio consegnerà una targa ricordo e un un romantico omaggio a forma cuore.