Alassio piange la scomparsa dello storico bagnino Dante Bottelli

Alassino doc, per anni e anni storico bagnino della città del Muretto, presso lo stabilimento “Bagni Lino”, conosciuto e stimato da tutti, non solo nel settore turistico e balneare: si è spento all’età di 58 anni Dante Bottelli, dopo aver lottato contro un brutto male che non gli ha lasciato scampo.

Dante lascia la sorella sorella Giusi con il marito Maurizio, la nipote Roberta con il marito Giuseppe e la piccola Sofia.

Messaggi di cordoglio e commozione sono arrivati in queste ore alla famiglia. I funerali si terranno domani, martedì 26 gennaio, alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di S. Ambrogio ad Alassio.

Su Facebook il ricordo dell’ex assessore al turismo di Alassio Rinaldo Agostini: “Ciao Dante, così per molti ma per noi eri il “Bull”. Purtroppo te ne sei andato troppo presto, in silenzio, quasi a non voler disturbare nessuno. Il nostro amico bagnino, ha deciso di chiudere il suo ultimo ombrellone, il suo ultimo lettino… Un ultimo sguardo al mare, questo mare sempre burrascoso degli ultimi giorni che oltre a portarsi via tutta la spiaggia si è portato via anche te”.

“Resterà nel nostro cuore il tuo sorriso, la tua simpatia, la tua amicizia, il tuo amore per Alassio… D’ora in avanti quando guarderemo verso il Torrione, ti immagineremo sul trespolo a tener d’occhio i bagnanti e sicuramente una lacrima scenderà spontanea, come quelle che stanno scendendo mentre scriviamo questo pensiero, perché non sono solo a scrivere, ma sono insieme a tutti gli amici del Baretto che ti volevamo bene…”.