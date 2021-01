Alassio, Marello Giannicola 3° classificato al concorso internazionale di fotografia Ramoge

Alassio. L’alassino Marello Giannicola terzo classificato a Montecarlo nel concorso internazionale di fotografia “Ramoge – L’uomo e il mare”.

Il suo scatto immortala il Pirata slurp (Andrea Corridoni), un viterbese che con la sua barchetta è partito nel 2017 dalle coste laziali per giungere in Spagna. Il suo un viaggio originale e stravagante all’insegna dell’ambientalismo, che ha fatto tappa anche ad Alassio, dove Corridoni e Giannicola si sono incontrati.

Il concorso è nato sotto l’egida della Federazione Internazionale di Arte e Fotografia (Fiap) ed è stato organizzato nell’ambito del Progetto Accordo Ramoge, per la prevenzione e lotta contro l’inquinamento dell’ambiente marino, siglato quale strumento di cooperazione scientifica, tecnica, giuridica e amministrativa con il governo francese, monegasco e italiano, per mettere in atto delle azioni di gestione integrata del litorale e che si occupa dello studio e della salvaguardia ambientale dei mari e della costa.

La zona Ramoge comprende le zone marittime della regione Provenza-Alpi- Costa Azzurra, Principato di Monaco e Liguria. Il pirata Slurp nell’estate scorsa ha fatto tappa ad Alassio ed Albenga dove è stato accolto da una folla di ammiratori che lo hanno rifocillato e incitato nel suo originale viaggio in difesa dell’ambiente.

Lo scatto di Marello Giannicola si è aggiudicato il terzo premio, un calendario con le foto vincitrici del concorso e una medaglia, la premiazione purtroppo è saltata a causa del Covid.