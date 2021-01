Alassio. Lavori in corso in via Giancardi a causa della rottura di una condotta verificatasi sulla linea principale d.200 sulla SS 1 Aurelia al km 621, in corrispondenza della discesa sopra il porto in direzione Alassio.

“Si è reso necessario chiudere il tratto di linea in emergenza – spiegano dalla Sca – per l’impossibilità di eseguire lo scavo a causa dell’importante fuoriuscita di acqua. Per concludere l’intervento occorreranno 4 ore, durante le quali si potranno verificare cali di pressione dell’acqua delle utenze della stessa via Giancardi verso Alassio e via Gallo”.

Foto 2 di 2



Qualche disagio anche alla circolazione, che sul tratto del cantiere temporaneo procede a senso unico alternato.