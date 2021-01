Alassio. Erano ancora due le palme che, a seguito dell’avvio dei lavori del primo lotto del parcheggio multipiano di Via Pera, ad Alassio, dovevano ancora trovare una nuova collocazione. Stamani sono state espiantate e ripiantumate, sempre in Via Pera a incorniciare l’ingresso del nuovo parcheggio.

“Le altre – commenta Alessandra Aicardi – erano già state spostate in Via Delle Palme. Per la prossima settimana abbiamo in programma invece la piantumazione di nuove alberate: un cipresso al cimitero, due pepi nei pressi del Palazzetto dello Sport e alcuni tamerici di mare lungo la strada che conduce al porto. Si tratta di piante ad alto fusto e ci serviremo di un mezzo apposito non appena sarà disponibile”.

Nel frattempo sono iniziati stamani i lavori di pavimentazione e di realizzazione delle nuove aiuole del tratto di Passeggiata Ciccione compresa tra il corner beach e la scogliera dove era stato fatto un radicale intervento di messa in sicurezza per arginare gli effetti dell’erosione da parte del moto ondoso.

“Ogni mattina – il commento del sindaco Melgrati – con l’assessore ai Lavori Pubblici Franca Giannotta e la consigliera incaricata al verde pubblico Alessandra Aicardi, verifichiamo i cantieri attualmente aperti e lo stato di avanzamento dei lavori. Quello di cui ci stiamo rendendo conto è di stare profondamente cambiando il volto di questa città, di aver affrontato i grandi problemi che da tempo la affliggevano e di aver messo tutto il nostro impegno perchè diventasse ogni giorno più bella e vivibile”.