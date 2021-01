Alassio, la servizi comunali associati (Sca) cerca un direttore generale: pubblicato il bando

Alassio. Nel quadro della piano delle assunzioni previste nella programmazione della Servizi Comunali Associati S.r.l., società a partecipazione pubblica “in house”, incaricata della gestione operativa del Servizio Idrico Integrato dei Comuni di Alassio, Albenga, Garlenda, Laigueglia, Villanova d’Albenga, ricompresi nell’ATO Centro Ovest 1 della provincia di Savona, stamani è stato pubblicato l’avviso pubblico per la selezione di un soggetto qualificato per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale, figura che verrà inserita nell’organico della società mediante contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato con conclusione del corrispondente mandato stabilita per il 30 giugno 2023.

Nel bando sono ricompresi i requisiti per accedere alla selezione: Diploma di Laurea in Ingegneria, ovvero in Giurisprudenza, ovvero in Economia e Commercio – o titoli equipollenti – conseguito da almeno 5 anni, ma anche alcuni titoli preferenziali rispetto all’attività che dovrà svolgere, anch’essa ben indicata nell’avviso che da stamani è stato pubblicato sulla home page del sito di Sca Srl.

La valutazione del curriculum vitae di ciascun candidato e l’espletamento del colloquio orale è demandato ad una commissione giudicatrice, composta da cinque componenti, la cui nomina avverrà non prima della data di termine della presentazione delle candidature.

Sulla base dell’esito della valutazione professionale, del colloquio e della documentazione attestante il possesso di quanto dichiarato nei curricula, la Commissione trasmetterà al Presidente della Società l’elenco dei candidati ritenuti idonei, per l’approvazione in apposita seduta di Consiglio di Amministrazione.

La domanda, corredata degli allegati richiesti, dovrà pervenire perentoriamente entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11 febbraio 2021 a pena di inammissibilità. La domanda dovrà essere inoltrata:

– a mezzo PEC all’indirizzo acquedottosca@pcert.postecert.it riportando nell’oggetto la seguente dicitura “Selezione pubblica per la nomina di Direttore Generale della Società Servizi Comunali Associati Srl” oppure

– in busta chiusa, debitamente sigillata (anche con nastro adesivo trasparente) e controfirmata sui lembi di chiusura, presso il Protocollo Generale della Società Servizi Comunali Associati S.r.l. Viale Hanbury, 118 – 17021 Alassio (SV).

Il candidato potrà far pervenire la busta, contenente la presentazione della candidatura ed i documenti richiesti, con consegna a mano, oppure tramite servizio postale pubblico con raccomandata con ricevuta di ritorno o corriere.

È necessario indicare sulla busta esterna il mittente e la dicitura “Selezione pubblica per la nomina di Direttore Generale della Società Servizi Comunali Associati Srl”. In caso di spedizione a mezzo del servizio postale saranno ammesse le domande spedite entro il termine indicato e che perverranno entro la data della prima seduta della Commissione Giudicatrice.