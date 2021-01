Alassio, i lavori per la nuova isola ecologica portano alla luce un muretto del XIX secolo

Alassio. Durante un sopralluogo di archeologia preventiva messo in atto prima di effettuare lo scavo per la realizzazione di un’isola ecologica della Sat, gli operatori della Soprintendenza hanno scoperto un muretto risalente all’800 sotto il piano stradale della via Aurelia, all’altezza di piazza Stalla, ad Alassio.

Dalla Sat, impegnata nel nuovo servizio di gestione rifiuti nella città del Muretto, fanno sapere che “questo tipo di scavo in corso è stato fatto sotto controllo della Soprintendenza come da prassi. Non c’è quindi nessun problema né sorpresa, ogni volta che viene effettuato uno scavo, ciò avviene su autorizzazione della Soprintendenza”.

La dottoressa Marta Conventi, del settore archeologia della Soprintendenza, spiega: “Prima di procedere con la realizzazione dell’isola ecologica è stato fatto uno scavo di archeologia preventiva. I lavori per la realizzazione dell’isola ecologica nella zona di piazza Stalla non sono ancora iniziati, ma non sono fermi: stiamo andando avanti con lo studio. E’ stato elaborato un cronoprogramma e se interferirà con i lavori verrà prevista una variante. Gli alassini possono stare tranquilli perché non verrà mai bloccata la viabilità. I nostri archeologici stanno lavorando con grande velocità perché l’intervento della Sat possa poi continuare in rapidità”.

“E’ sicuramente un ritrovamento archeologico: non si tratta di un muro di epoca romana, ma risalente all’800”, conclude Marta Conventi.