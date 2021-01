Alassio, estratti i tre vincitori del concorso “Shopping dei sogni”

Alassio. Sono stati estratti oggi pomeriggio i vincitori dei voucher dell’edizione 2020/2021 del concorso Shopping dei Sogni. Anche quest’anno in occasione delle festività natalizie, chi, anche con più scontrini, raggiungeva la spesa minima di 100 euro nei negozi che hanno aderito all’iniziativa concorreva a ricevere uno dei tre super buoni da spendere nei negozi aderenti, per un totale complessivo di ottomila euro.

I vincitori quest’anno sono tre, questa la novità di questa edizione, Silvio Dotta di Alassio vince il voucher di 5mila euro, Alessandro Zanatta, anche lui alassino vince quello da 2 mila euro e Corrado Costa di Albenga è il vincitore del terzo voucher da mille euro.

“E’ uno sforzo importante – spiega la presidente del Consorzio dei commercianti alassini Loredana Polli – quello che anche quest’anno abbiamo voluto portare avanti, da un lato per cercare di attrarre la clientela, dall’altra per promuovere le nostre vie dello shopping. In un anno complesso come quello che ci siamo lasciati alle spalle, ma i cui effetti stanno pesantemente influenzando l’economia cittadina, abbiamo pensato che fosse particolarmente importante continuare a sognare, aggiungere quel pizzico di attesa e di immaginazione al tradizionale shopping natalizio”.

“Il concorso, nonostante il lockdown e i vari divieti di spostamento – conclude la presidente del Consorzio Un Mare di Shopping ​- e grazie alla possibilità di aderire con acquisti on line, non ha registrato flessione nei partecipanti. Ora contatteremo i vincitori e ci coordineremo con loro per la consegna dei voucher e per definire la giornata nella quale potranno vivere una giornata davvero memorabile nei negozi della città”.

“Alassio è ben nota – aggiungono dall’Amministrazione Melgrati Ter – in Italia e all’estero per i suoi negozi, le grandi griffe, ma anche le caratteristiche botteghe del centro storico, sempre aperte, compatibilmente con le normative vigenti, estate e inverno anche nei fine settimana. Il concorso “Lo Shopping dei Sogni” con i suoi maxi-voucher aggiunge splendore ad una città che sta cercando di uscire dall’empasse causato dall’emergenza sanitaria”.