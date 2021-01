Al via a Stella l’iniziativa “Le uncinette di Maria”: coperte realizzate a mano da donare ai senza tetto

Stella. Coperte, cappellini e sciarpe create da voi per i più bisognosi. E’ questa l’iniziativa pensata da un volontario e dalla sua nonna Maria, che da 20 anni si occupa di realizzare capi di vestiario utili per resistere alle temperature rigide dell’inverno e da donare a chi è più povero.

La Croce Rossa di Stella si è fatta promotrice dell’iniziativa, cercando di accrescere i partecipanti all’iniziativa tra chi ama sferruzzare all’uncinetto e sa realizzare dei piccoli capi di abbigliamento artigianalmente. Il tutto con grande libertà e fantasia di colori. L’obiettivo è quello di creare accessori da indossare con filati preferibilmente caldi da donare alle persone senza dimora che vivono e dormono in strada.

“Tutta la popolazione e tutti i comitati possono partecipare, da casa propria o in compagnia in sede – fanno sapere dalla Croce Rossa di Stella -. Possono spedirci singoli quadratini realizzati con ferri o uncinetto con misure da 20cm, che noi poi uniremo per formare delle coperte, oppure coperte già pronte che abbiano misure 60x120cm o 90x120cm”.

I nostri volontari della Cri poi distribuiranno le lavorazioni a chi vive in strada insieme alle UDS.