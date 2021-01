Aiuto alla ristorazione, Cavallo (FdI): “Abbiamo avviato Sos Ristoratori”

Savona. Fratelli d’Italia per dare il proprio supporto al mondo della ristorazione, dei bar e delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, hanno avviato Sos Ristoranti.

“I titolari delle attività di ristorazione potranno aderire gratuitamente ad un’azione comune d’indennizzo con la quale far valere in giudizio i propri interessi” afferma Claudio Cavallo, portavoce provinciale del partito guidato da Giorgia Meloni.

“Per essere ricontattati per tutte le incombenze necessarie è opportuno scrivere alla mail sosristoranti@fratelli-italia.it – spiega Cavallo -. L’adesione deve perfezionarsi, con consegna di tutti i documenti che verranno richiesti, tassativamente entro il 15 febbraio. Possono aderire i ristoratori e tutte le attività di somministrazioni di cibi e bevande come pub, osterie, bar”.

“In caso di accoglimento della domanda – specifica l’esponente di Fratelli d’Italia – verrà corrisposta a titolo di indennizzo una somma come eventualmente disposto dal giudice”.

“Tutte le categorie del commercio, le partite iva, i professionisti, gli operatori dello spettacolo e dell’intrattenimento, i titolari di alberghi e palestre, e tutte le professionalità strettamente connesse a queste categorie, sono ancora in attesa non solo della ‘potenza di fuoco’ citata dall’ex premier Conte nel mese di aprile, ma anche dei ristori per le chiusure disposte nella seconda ondata – conclude Claudio Cavallo -. Non è più tempo di tweet o post di Facebook da parte del governo; gli imprenditori, commercianti e le attività commerciali esigono risposte concrete dal Governo”.