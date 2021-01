Ad Albenga, Alassio, Laigueglia e sul Colle del Melogno le riprese per lo spot della nuova Jeep Gladiator

Albenga protagonista nello spot della nuova Jeep Gladiator, il pick-up secondo il marchio Jeep.

Insieme al Colle del Melogno, Alassio e Laigueglia, infatti, la città delle Torri è stata scelta come location per la realizzazione dei contenuti della cartella stampa dedicata alla nuova Jeep Gladiator.

Lo scenario offerto dal nostro territorio, infatti, permette di passare dalla montagna al mare in pochissimo tempo ed è stata proprio questa una delle caratteristiche che ha fatto sì che l’Agenzia di produzione torinese, Ferrero Communication S.r.l., insieme al neonato Gruppo Stellantis, abbiano scelto il nostro territorio come set ideale per la realizzazione di foto e video del nuovo modello Jeep, materiali che sono stati diffusi ai media europei.

Affermano il sindaco Riccardo Tomatis e il vicesindaco Alberto Passino: “Albenga, oltre ad essere stata recentemente set per il film ‘Glassboy’, diventa protagonista anche in uno spot pubblicitario della Jepp. Siamo felici del riscontro che sta ottenendo il nostro territorio che, per peculiarità e caratteristiche, si presta a tale scopo. Continueremo ad accogliere e collaborare con le produzioni che si interesseranno alla nostra città certi che questa possa essere una grande possibilità per Albenga di essere veicolata su importanti canali di distribuzione in grado di farla conoscere turisticamente a livello nazionale e non solo.

Ferrero Communication srl ringrazia per la disponibilità e l’accoglienza i comuni liguri coinvolti, certi di poter sviluppare anche in futuro altre collaborazioni. Un ulteriore ringraziamento va a Genova Liguria Film Commission, la cui assistenza alla produzione ha rappresentato un fondamentale valore aggiunto.