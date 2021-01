A10, ancora chiusi i caselli di Pra’ e Pegli: coda di 2 km

Liguria. La fine delle festività natalizie porta subito pesanti disagi sulle autostrade liguri. Coda di due chilometri in direzione Genova tra Arenzano e Genova Pegli “per lavori”, riporta il sito di Autostrade per l’Italia.

Infatti, proseguono i lavori sul tratto autostradale che portano allo slittamento della riapertura, prevista per l’11 gennaio, dei caselli di Pra’ e Pegli. Erano stati chiusi lo scorso 29 dicembre, come sottolineato da Trasportounito, “senza preavviso”.

La situazione avrebbe dovuto tornare alla normalità ieri, invece oggi risulta ancora impossibile uscire a Pra’ per chi proviene da Genova, mentre Pegli è off limits in direzione Ponente (non si può uscire e non si può entrare per Ventimiglia).

Chiusure che ovviamente hanno mandato in tilt il traffico, soprattutto per la gran quantità di mezzi pesanti che si riversano in porto dopo il rallentamento delle attività nelle scorse settimane. I disagi che sono destinati a ripetersi dunque anche domani.