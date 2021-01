A tu per tu con mister Luca Monteforte

A tu per tu con Luca Monteforte, ex calciatore di Levante C, Cuneo, Rapallo, Ovada e Arenzano ed ex allenatore di Arenzano, Finale, Sestrese, Loanesi, Sammargheritese, Savona, Cairese, Albissola, ora tecnico del Ligorna, squadra che milita nel campionato regionale ligure di Eccellenza.

Luca Monteforte, classe 1963, ci espone la sua filosofia umana e calcistica e il suo modo di interpretarla sul rettangolo di gioco, analizzando anche varie tematiche della situazione presente.