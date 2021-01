A tu per tu con Albisola Pallavolo e Planet Volley

A tu per tu con i dirigenti dell’Albissola Pallavolo e del Planet Volley. Albisola Pallavolo, attiva nell’omonimo comune, e Planet Volley, attiva sul territorio savonese, sono due società singole che costituiscono un unico gruppo. Insieme contano circa duecento tesserati tra settore maschile e settore femminile. A livello di prima squadra, sia la formazione femminile sia la formazione maschile militano nel campionato di Serie C.

A parlarci della realtà pallavolistica sono il presidente Nerino Lo Bartolo, Fabio Gai, vicepresidente, già dirigente del Pinerolo di Serie A2 femminile, che ha partecipato all’organizzazione degli Europei 2015 e Mondiali 2018 maschili come responsabile della sicurezza, Claudio Agosto, direttore tecnico, già giocatore ad Albisola e poi a Genova in Serie B e quindi secondo allenatore a Genova in A2 femminile e in A2 maschile, Roberto Buzio, direttore sportivo, palleggiatore per moltissimi anni ad Albisola, Celle e Loano, Davide Poggio, componente del consiglio, che ha giocato un anno in A2 a Mondovì e poi qualche anno in Serie B tra Genova e Albisola.