Toirano. Lunedì 1° febbraio partirà nel Comune di Toirano il servizio di raccolta differenziata “Porta a Porta” con il nuovo gestore SAT – Servizi Ambientali Territoriali SpA, società a completa partecipazione pubblica.

La Regione Liguria ha approvato il Piano regionale per i rifiuti. Questo significa la suddivisione del territorio regionale in quattro aree. La Provincia di Savona ha approvato nel 2018, il “Piano di area omogenea” e successivamente, il 10 gennaio 2020 ha approvato “Gli indirizzi del Piano di area omogenea relativamente alla organizzazione territoriale dei bacini di contenimento”. Pertanto, la Provincia dovrà provvedere a formalizzare gli affidamenti del servizio ad un gestore unico entro giugno 2021.

Il Comune di Toirano avendo in scadenza, il 31 gennaio 2021, il proprio contratto di gestione del servizio di raccolta rifiuti e rendendosi necessario non interrompere un servizio essenziale, ha deliberato di attivare il servizio di gestione integrata mediante l’affidamento dello stesso alla SAT Servizi Ambientali Territoriali SpA. Sin dall’inizio del servizio, nel 2015, il nostro Comune ha raggiunto percentuali di raccolta differenziata intorno al 70%, ovvero superiori al 65% previsto dalla Legge. Ma non ci vogliamo fermare qui, con il nuovo servizio ci prefiggiamo il raggiungimento di percentuali di raccolta eccellenti.

E’ stato confermato tutto il personale in forza alla precedente ditta, questo ci garantisce un servizio svolto da operatori che conoscono e vivono il nostro territorio pienamente. Il nuovo progetto di raccolta prevede alcune novità e altrettante conferme nei servizi. Primo fra tutti la possibilità, dal mese di febbraio, per tutti i cittadini di Toirano, intestatari di Tari, di conferire diverse tipologie di rifiuto presso il Centro di Raccolta comunale di Borghetto S.S. di via Po 1.

Altra grande novità la raccolta verrà effettuata anche nei giorni festivi infrasettimanali e quindi non ci saranno giorni con doppi passaggi e ritiri. Estensione a tutto il periodo estivo (dal 15/06 al 15/09) del terzo ritiro della frazione umida, il sabato e per tutte le utenze e non solo per i mesi di luglio ed agosto Grande novità sarà il nuovo calendario in quanto, mantenendo la stessa cadenza settimanale per tutto l’anno, si è optato per un calendario espositivo. Ciò significa che, rispettando gli orari di esposizione del rifiuto (ogni giorno dalle 20.00 alle 24.00), non si dovrà più verificare giornalmente sul calendario cosa esporre il giorno seguente.

In questi giorni gli operatori stanno consegnando una lettera esplicativa ai cittadini e da lunedì sarà consegnato il nuovo calendario. Nel frattempo sul sito internet e sulla pagina Facebook del Comune i cittadini troveranno pubblicati la lettera ed il calendario. Nei prossimi giorni, in base alla situazione di pandemia Covid – 19, si sta completando l’organizzazione del luogo per la consegna dei sacchetti per la plastica e per l’indifferenziata muniti di codice a barre identificativo. In quella sede sarà consegnato anche un opuscolo illustrativo, “Noi ci differenziamo”, dove i cittadini troveranno informazioni e numeri utili ed ulteriori chiarimenti nelle modalità di conferimento.

“Vogliamo ringraziare il precedente gestore per il servizio svolto in questi anni e l’Ufficio ambiente del Comune che in tempi rapidi si è adoperato per espletare tutte le pratiche al passaggio al nuovo gestore – afferma il sindaco di Toirano Giuseppe De Fezza – Ringraziamo il nuovo gestore che in queste settimane ci ha supportato con riunioni nella predisposizione del nuovo appalto e che si renderà disponibile a rispondere ad eventuali dubbi e problematiche attraverso il sito internet www.satservizi.org ed il numero verde 800.966.156. Parallelamente, anche come amministrazione siamo a disposizione per rispondere alle domande dei cittadini attraverso l’Ufficio ambiente 0182/989909 e con il servizio WhatsApp al numero 366/6750659”.

“Ringraziamo l’amministrazione comunale di Borghetto S.S. che ha messo a disposizione il suo Centro di Raccolta per le nostre utenze di Toirano. Questo servizio, ci auguriamo, consentirà di preservare il nostro territorio da abbandoni indiscriminati e discariche abusive di rifiuti. Personalmente ringrazio il Cons. delegato all’ambiente Federica Moreno, per il gran lavoro svolto in questi mesi di preparazione del nuovo servizio, insieme all’ufficio tecnico, nelle persone del geometra Nicola Nocera e della Sig.ra Stefania Castellino che meritano un plauso, da parte dell’amministrazione e die cittadini, per il costane impegno e per essere riusciti, nonostante le restrizioni del periodo, a centrare un obiettivo strategico per la comunità intera” conclude il sindaco De Fezza.